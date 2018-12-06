В УПЦ КП напомнили о заявлении Филарета об избрании главы поместной церкви

Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

В заявлении Филарет озвучил свою позицию в вопросе избрания главы единой поместной церкви

В Украинской православной церкви Киевского патриархата напомнили о заявлении предстоятеля УПЦ (КП) Филарета об избрании главы поместной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост пресс-секретаря УПЦ (КП) Евстратия Зори в Facebook.

Так, Зоря призвал воздержаться от комментариев и домыслов в вопросе избрания предстоятеля единой поместной УПЦ до проведения Объединительного собора.

"Прошу пользоваться первоисточником, а не комментариями слухов, распространение которых только препятствует достижению решений, приемлемых для всех участников процесса. В чем, собственно, по моему убеждению, и заключается цель распространения таких слухов. Чем особенно сейчас прониклись средства московской массовой дезинформации", - написал он.

Кроме того, Евстратий Зоря порекомендовал дождаться, "когда из Фанара прибудут официальные документы".

Также пресс-секретарь УПЦ (КП) напомнил о публичном заявлении патриарха Филарета от 19 ноября, в котором тот озвучил свою позицию в вопросе избрания главы единой поместной УПЦ.

Напомним, 19 ноября Филарет заявил, что предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины изберут на объединительном Архиерейском соборе в декабре.

Филарет отметил, что избрание предстоятеля для единой поместной церкви будет проходить на Соборе, после того, как на нем провозгласят и утвердят церковное объединение.

Отметим, что в заявлении пресс-секретаря спикера Верховной рады Андрея Ковалева говорилось, что Филарет может отказаться от выдвижения на пост главы поместной церкви.