В УПЦ КП нагадали про заяву Філарета про обрання глави помісної церкви

Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

У заяві Філарет озвучив свою позицію в питанні обрання глави єдиної помісної церкви

В Українській православній церкві Київського патріархату нагадали про заяву предстоятеля УПЦ (КП) Філарета про обрання глави помісної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду прес-секретаря УПЦ (КП) Євстратія Зорі в Facebook.

Так, Зоря закликав утриматися від коментарів і домислів у питанні обрання предстоятеля єдиної помісної УПЦ до проведення Об'єднавчого собору.

"Прошу користуватися першоджерелом, а не коментарями чуток, поширення яких тільки перешкоджає досягненню рішень, прийнятних для всіх учасників процесу. У чому, власне, на моє переконання, і полягає мета поширення таких чуток. Чим особливо зараз перейнялися засоби московської масової дезінформації", - написав він.

Крім того, Євстратій Зоря порекомендував дочекатися, "коли з Фанару прибудуть офіційні документи".

Також прес-секретар УПЦ (КП) нагадав про публічну заяву патріарха Філарета від 19 листопада, в якій той озвучив свою позицію в питанні обрання глави єдиної помісної УПЦ.

Нагадаємо, 19 листопада Філарет заявив, що предстоятеля автокефальної Православної церкви України оберуть на об'єднавчому Архієрейському соборі у грудні.

Філарет зазначив, що обрання предстоятеля для єдиної помісної церкви буде проходити на Соборі, після того, як на ньому проголосять і затвердять церковне об'єднання.

Відзначимо, що в заяві прес-секретаря спікера Верховної ради Андрія Ковальова говорилося, що Філарет може відмовитися від висунення на пост глави помісної церкви.