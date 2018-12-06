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В УПЦ КП нагадали про заяву Філарета про обрання глави помісної церкви

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 10:23
В УПЦ КП нагадали про заяву Філарета про обрання глави помісної церкви
Фото: Євстратій Зоря (з відкритих джерел)

У заяві Філарет озвучив свою позицію в питанні обрання глави єдиної помісної церкви

В Українській православній церкві Київського патріархату нагадали про заяву предстоятеля УПЦ (КП) Філарета про обрання глави помісної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду прес-секретаря УПЦ (КП) Євстратія Зорі в Facebook.

Так, Зоря закликав утриматися від коментарів і домислів у питанні обрання предстоятеля єдиної помісної УПЦ до проведення Об'єднавчого собору.

"Прошу користуватися першоджерелом, а не коментарями чуток, поширення яких тільки перешкоджає досягненню рішень, прийнятних для всіх учасників процесу. У чому, власне, на моє переконання, і полягає мета поширення таких чуток. Чим особливо зараз перейнялися засоби московської масової дезінформації", - написав він.

Крім того, Євстратій Зоря порекомендував дочекатися, "коли з Фанару прибудуть офіційні документи".

Також прес-секретар УПЦ (КП) нагадав про публічну заяву патріарха Філарета від 19 листопада, в якій той озвучив свою позицію в питанні обрання глави єдиної помісної УПЦ.

В УПЦ КП нагадали про заяву Філарета про обрання глави помісної церкви

Нагадаємо, 19 листопада Філарет заявив, що предстоятеля автокефальної Православної церкви України оберуть на об'єднавчому Архієрейському соборі у грудні.

Філарет зазначив, що обрання предстоятеля для єдиної помісної церкви буде проходити на Соборі, після того, як на ньому проголосять і затвердять церковне об'єднання.

Відзначимо, що в заяві прес-секретаря спікера Верховної ради Андрія Ковальова говорилося, що Філарет може відмовитися від висунення на пост глави помісної церкви.

 

 

Філарет може відмовитися від висунення на пост глави помісної церкви Томос для України: яке рішення ухвалив синод Вселенського патріархату
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