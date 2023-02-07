В управління держави передано залізної руди російського олігарха на 1,8 млрд гривень

Як повідомило БЕБ, орієнтовна вартість цієї стратегічної сировини становить 1,8 млрд гривень. За даними детективів, підпільні склади Російської Федерації знаходилися на території декількох морських портів в Одеської області. На них зберігалася залізна руда, яку в подальшому представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії.

"Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента Росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера накладено санкції РНБО з боку України, США та Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Раніше детективи БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Встановлено, що упродовж 2021-2022 років компанія задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії в митному режимі "транзит". Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на території України, службові особи компанії використовували механізм так званого "перерваного транзиту". Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 млн гривень", - зауважують детективи БЕБ.

Крім того, вони нагадують, що наразі загальна вартість заарештованих співробітниками БЕБ активів, які прямо або опосередковано належать або пов’язані з громадянами Росії та Білорусі, становить понад 41 млрд гривень.