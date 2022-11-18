Гірничо-збагачувальні комбінати українського олігарха підозрюють в несплаті 10 млрд гривень податків

Співробітники Бюро економічної безпеки проводять слідчі дії та обшуки в адміністративних й офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів, що здійснюють первинну переробку корисних копалин. Підприємства підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ.

Зазначається, що ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. Так, їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших українських олігархів, який фактично знаходиться у Князівстві Монако.

За інформацією джерела РБК-Україна, мова йде про колишнього депутата Верховної Ради і екс-власника банку"Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго.

Повідомляється, що обшуки проводяться задля збору доказової бази. До того ж, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Також фахівці відібрали зразки "бідної руди" та концентрату для проведення комплексних експертиз.

Детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств протягом 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд гривень.

Слідство встановило, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд гривень. Такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в розмірі понад 10 млрд гривень.

Як повідомлялося раніше, під час окупації Куп'янська жителька перейшла на бік Росії та збирала "податки".

А так званий "голова ВЦА Приморська" організовував заходи щодо контролю за місцевими підприємцями та системи оподаткування для наповнення місцевого бюджету.

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