Заарештовано активи одного з найбільших логістичних центрів України: що відомо

Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештувало активи одного з найбільших логістичних центрів, який належить росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України .

За повідомленням БЕБ, транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн гривень. Крім того, детективи встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни Російської Федерації.

За результатами обшуків адміністративних будівель підприємства, слідчі виявили і вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство РФ у засновників.

"Громадяни Російської Федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства, а також через заборону відчуження, розпорядження та користування майном вилучено 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо). Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, становить близько 700 млн гривень.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ознаками порушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 КК України (правопорушення, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків)", - уточнює БЕБ.