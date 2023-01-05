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Заарештовано активи одного з найбільших логістичних центрів України: що відомо

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Україна, Четвер 05 січня 2023 18:07
Заарештовано активи одного з найбільших логістичних центрів України: що відомо Фото: заарештовано активи одного з найбільших логістичних центрів України (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештувало активи одного з найбільших логістичних центрів, який належить росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

За повідомленням БЕБ, транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн гривень. Крім того, детективи встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни Російської Федерації.

За результатами обшуків адміністративних будівель підприємства, слідчі виявили і вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство РФ у засновників.

"Громадяни Російської Федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства, а також через заборону відчуження, розпорядження та користування майном вилучено 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо). Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, становить близько 700 млн гривень.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ознаками порушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 КК України (правопорушення, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків)", - уточнює БЕБ.

У грудні РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області заарештовано велику мережу аптек через зв'язок власників з Російською Федерацією та несплату податків. Орієнтовна вартість заарештованої нерухомості становить 102,5 млн гривень.

Нещодавно ми писали, що гірничо-збагачувальні комбінати українського олігарха підозрюють в несплаті 10 млрд гривень податків.

Додамо, що раніше БЕБ забезпечив накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи загальною сумою 30 млрд гривень.

Крім того, БЕБ перевіряє ігорний бізнес, пов'язаний з Росією.

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Бюро економічної безпеки
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