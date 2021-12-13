Управление авиации США официально признало Безоса, Брэнсона и космических туристов астронавтами
Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) вновь изменило критерии получения статуса астронавта. Отныне "крылья астронавта" (нагрудный знак отличия, который в США выдают участникам космических миссий) получили и основатель компании Blue Origin Джефф Безос, а также британский миллиардер Ричард Брэнсон.
Об этом пишет РБК-Украина на пресс-службу Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
В то же время астронавтами стали и те, кто в этом году участвовал в космических туристических миссиях.
Уже со следующего года, вместо вручения награды, всех участников космотуризма - будут заносить в онлайн-реестр астронавтов.
Стоит добавить, что решение FFA никоим образом не заденет космонавтов NASA. Последние же получают свои значки и звания от своего агентства.
Суборбитальные полеты от Blue Origin:
В общем, по состоянию на сегодня компания успела осуществить три суборбитальных полета:
Суборбитальные полеты от Virgin Galactic:
Брэнсон и еще трое пассажиров совершили первый суборбитальный полет на ракетоплане еще 11 июля.
После этого компания решила перенести все последующие космические миссии уже на 2022 год.