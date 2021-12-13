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Управление авиации США официально признало Безоса, Брэнсона и космических туристов астронавтами

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Понедельник 13 декабря 2021 15:53
Управление авиации США официально признало Безоса, Брэнсона и космических туристов астронавтами Фото: астронавтами признали Джефа Безоса, Ричарда Брэнсона и космических туристов (twitter.com/virgingalactic)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) вновь изменило критерии получения статуса астронавта. Отныне "крылья астронавта" (нагрудный знак отличия, который в США выдают участникам космических миссий) получили и основатель компании Blue Origin Джефф Безос, а также британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Об этом пишет РБК-Украина на пресс-службу Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В то же время астронавтами стали и те, кто в этом году участвовал в космических туристических миссиях.

Уже со следующего года, вместо вручения награды, всех участников космотуризма - будут заносить в онлайн-реестр астронавтов.

Стоит добавить, что решение FFA никоим образом не заденет космонавтов NASA. Последние же получают свои значки и звания от своего агентства.

Суборбитальные полеты от Blue Origin:

В общем, по состоянию на сегодня компания успела осуществить три суборбитальных полета:

Суборбитальные полеты от Virgin Galactic:

Брэнсон и еще трое пассажиров совершили первый суборбитальный полет на ракетоплане еще 11 июля.

После этого компания решила перенести все последующие космические миссии уже на 2022 год.

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Соединенные Штаты Америки Blue Origin
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