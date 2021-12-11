Blue Origin совершит сегодня третий туристический полет: прямая трансляция

Американская компания Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю Джефу Безосу, совершит сегодня третий туристический полет. Запуск ракеты New Shepard запланирован на 16:45 по киевскому времени .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin .

В рамках предыдущих туристических полетов, в состав экипажа входили четыре человека, впрочем, на этот раз их количество увеличили.

Запуск ракеты состоится со стартовой площадки Corn Ranch возле города Ван-Хорн, который расположен на западе штата Техас.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз, в рамках туристического полета, одним из членов экипажа была звезда франшизы "Стар Трек".

Также в ноябре текущего года погиб один из туристов частной аэрокосмической компании Blue Origin.