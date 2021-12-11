Blue Origin совершит сегодня третий туристический полет: прямая трансляция
Американская компания Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю Джефу Безосу, совершит сегодня третий туристический полет. Запуск ракеты New Shepard запланирован на 16:45 по киевскому времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Blue Origin.
Запуск ракеты состоится со стартовой площадки Corn Ranch возле города Ван-Хорн, который расположен на западе штата Техас.
Прямая трансляция запуска ракеты:
В рамках предыдущих туристических полетов, в состав экипажа входили четыре человека, впрочем, на этот раз их количество увеличили.
Кто на этот раз полетит к орбите:
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ведущий телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан;
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дочь первого американца, совершившего суборбитальный полет Алана Шепарда - Лора Шепард Чарли;
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филантроп Дилан Тейлор;
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инвестор Эван Дик;
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предприниматель Лейн Бесс;
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сын Бесса - Кэмерон Бесс.
The #NS19 crew has completed training and are go for launch. Live broadcast begins tomorrow at 7:15 am CST / 13:15 UTC on https://t.co/7Y4TherpLr #GradatimFerociter pic.twitter.com/50woBbGge9— Blue Origin (@blueorigin) December 10, 2021
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлый раз, в рамках туристического полета, одним из членов экипажа была звезда франшизы "Стар Трек".
Также в ноябре текущего года погиб один из туристов частной аэрокосмической компании Blue Origin.