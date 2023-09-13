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Уполномоченный по вопросам пропавших без вести подаст в отставку

Киев, Среда 13 сентября 2023 15:28
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Уполномоченный по вопросам пропавших без вести подаст в отставку Фото: Олег Котенко (facebook com OlegKotenkoPatriot)
Автор: Наталья Юрченко

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко подаст в отставку. Его обязанности были переданы другим ведомствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Котенко в Facebook.

Он отметил, что Кабинет министров на заседании 12 сентября внес изменения в перечень полномочий омбудсмена. Переговоры с Россией о возвращении тел будет вести Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Теперь деятельность поисковых групп будет координировать Генштаб ВСУ, а работой с реестром пропавших без вести занимается Министерство внутренних дел.

"В настоящее время Уполномоченный находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области. По возвращении он подаст заявление об отставке", - говорится в сообщении.

По словам Котенко, помощь членам семей пропавших без вести будет продолжаться его командой в формате общественной работы. Украинцы смогут обратиться туда, как раньше.

Что этому предшествовало

Вчера стало известно, что правительство внесло коррективы в процедуру поиска пропавших без вести в Украине. Ранее этим занималось Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, но теперь это поручили Министерству внутренних дел.

При этом сам розыск без вести пропавших защитников будет проводить Генштаб ВСУ. Военные будут создавать спецгруппы, их должен согласовывать Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Следует отметить, согласно данным МВД, в Украине по состоянию на май 2023 года было официально зарегистрировано 23 760 пропавших без вести.

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