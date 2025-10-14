Уповноважений Чехії з відновлення України піде у відставку

"Я зіткнувся зі структурними обмеженнями того, що держава може робити. Хочу спробувати займатися тим, у що вірю, як приватна особа", - пояснив свою відставку Копечний.

Він уточнив, що держава є "поганим інвестором".

"Щоб Європа змогла досягти успіху, нам потрібно мобілізувати фінансові та технологічні ресурси приватного сектора. ЄС і держави можуть і будуть стимулювати цей процес, але багато в чому все залежатиме від можливостей нашої промисловості - від того, наскільки вона зможе впроваджувати інновації та нарощувати виробництво", - додав Копечний.

Чиновник запевнив, що Україна завжди буде важливою для нього і він продовжить підтримувати її, наскільки зможе.

За його словами, відставка не має жодних політичних причин у контексті змін у чеському парламенті.

"Я постарався завершити основні проєкти так, щоб Чехія мала хороші позиції у відновленні України та зміцненні української та європейської безпеки. Упевнений, що порядок денний - чи то оборонна підтримка, чи то постачання енергетичних та інфраструктурних проєктів, чи то питання психічного здоров'я - не зупиниться, а продовжить розвиватися", - вважає Копечний.

Чим займався Копечний

Копечний координував чеську допомогу у відновленні України та сприяв співпраці між чеськими компаніями, державними структурами та українськими партнерами.

Раніше він обіймав посаду заступника міністра оборони і був одним з авторів чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.

Під його керівництвом реалізували проєкти з постачання генераторів і трансформаторів для України, щоб зменшити наслідки російських ударів по енергетичній системі. Він також підтримував український бізнес і допомагав компаніям брати участь у відновлювальних та інвестиційних програмах.