Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Уполномоченный Чехии по восстановлению Украины уйдет в отставку

Фото: Томаш Копечный (x.com/TomasKopecny_CZ)
Автор: Иван Носальский

Уполномоченный по вопросам восстановления Украины в Министерстве иностранных дел Чехии Томаш Копечный уйдет с должности в конце года.

Как передает РБК-Украина, об этом Копечный заявил в комментарии Seznam Zprávy.

"Я столкнулся со структурными ограничениями того, что государство может делать. Хочу попробовать заниматься тем, во что верю, как частное лицо", - объяснил свою отставку Копечный. 

Он уточнил, что государство является "плохим инвестором". 

"Чтобы Европа смогла добиться успеха, нам нужно мобилизовать финансовые и технологические ресурсы частного сектора. ЕС и государства могут и будут стимулировать этот процесс, но во многом все будет зависеть от возможностей нашей промышленности - от того, насколько она сможет внедрять инновации и наращивать производство", - добавил Копечный. 

Чиновник заверил, что Украина всегда будет важной для него и он продолжить поддерживать ее, насколько сможет. 

По его словам, отставка не имеет никаких политических причин в контексте изменений в чешском парламенте. 

"Я постарался завершить основные проекты так, чтобы Чехия имела хорошие позиции в восстановлении Украины и укреплении украинской и европейской безопасности. Уверен, что повестка - будь то оборонная поддержка, поставки энергетических и инфраструктурных проектов или вопросы психического здоровья - не остановится, а продолжит развиваться", - считает Копечный.

Чем занимался Копечный

Копечный координировал чешскую помощь в восстановлении Украины и способствовал сотрудничеству между чешскими компаниями, государственными структурами и украинскими партнерами. 

Ранее он занимал должность заместителя министра обороны и был одним из авторов чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

Под его руководством реализовали проекты по поставкам генераторов и трансформаторов для Украины, чтобы уменьшить последствия российских ударов по энергетической системе. Он также поддерживал украинский бизнес и помогал компаниям участвовать в восстановительных и инвестиционных программах.

Уникальный договор Украины и Чехии

Напомним, только в сентябре Украина и Чехия заключили сделку, которая позволит начать масштабные инвестиционные проекты для восстановления Украины.

Ожидается, что такие инвестпроекты заработают с начала 2026 года.

