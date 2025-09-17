Чехія уклала з Україною унікальний договір: у чому суть

Україна та Чехія посилюють співпрацю у сфері відновлення. Країни домовилися прискорити підписання міжурядової угоди G2G, яка відкриє шлях до масштабних інвестиційних проєктів, починаючи з 2026 року.

Україна та Чехія досягли домовленості про якнайшвидше підписання міжурядової угоди (G2G), яка стане основою для реалізації спільних проєктів із відновлення.

Переговори відбулися в рамках зустрічі Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболєва з чеською делегацією на чолі з Уповноваженим уряду Чехії з питань відбудови України Томашем Копечним та заступником Міністра фінансів Чехії Мареком Морою.

За інформацією відомства, Чехія вже отримала 188 млн євро кредитних гарантій від Європейського інвестиційного фонду для фінансування проєктів у приватному та державному секторах. Їх практична реалізація намічена на 2026 рік. Також обговорювали розширення співпраці в промисловості, енергетиці, сфері інвестицій, управлінні відходами та водними ресурсами.

"Ми щиро вдячні Чехії за послідовну підтримку - зокрема, за участь у гуманітарному розмінуванні, ініціативі "Зерно з України", а також за те, що навіть в умовах війни 220 чеських компаній продовжують працювати в нашій країні. Наша мета - поглибити співпрацю через підписання міжурядової угоди та програму "Промисловий Рамштайн"", - наголосив Олексій Соболєв.

Промисловість та енергетика

Угода передбачає збільшення ліміту страхового покриття від агентства EGAP, що дасть змогу реалізувати масштабніші проєкти. Крім того, Україна передасть Чехії перелік промислового обладнання, необхідного постраждалим від війни підприємствам. У рамках програми планується надання грантів чеським компаніям для постачання техніки та комплектуючих.

Чеська сторона висловила готовність долучитися до проєктів в енергетиці на умовах державно-приватного партнерства та концесій, зокрема у сфері видобутку нафти та газу в Полтавській і Львівській областях.

Екологія та інфраструктура

Важливу увагу приділено питанням екології: Чехія допоможе в розробленні планів управління річковими басейнами, модернізації лабораторій моніторингу якості води та вивченні забруднення ґрунтів.

Для координації ініціатив ухвалено рішення відкрити офіс Чеського агентства розвитку (CDA) в Києві до кінця 2025 року. Також представники Чехії підтвердили участь у міжнародних подіях: конференції ООН з гуманітарного розмінування в Токіо (22-23 жовтня 2025 року) і форумі ReBuild Ukraine 2025 у Варшаві (13-14 листопада 2025 року). На весну 2026 року заплановано інвестиційні семінари, зокрема щодо залучення венчурних вкладень у гірничодобувну галузь.