УПЛ зверстала календар під Реброва: "Динамо" та "Шахтар" зіграють в окремий день

Дирекція української Прем’єр-ліги визначилась із датами проведення матчів 19, 20 та 21 турів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Особливої уваги заслуговує 21-й тур (основні дати 15-16 березня), який передуватиме матчам збірної України в Лізі націй проти Бельгії. "Синьо-жовті" гратимуть з "червоними дияволами" 20 березня у іспанській Мурсії (номінально домашній матч) та 23-го – у бельгійському Генку.
Через це наставник національної команди Сергій Ребров попросив перенести матчі клубів, де є збірники на більш ранні дати. Ліга пішла назустріч тренеру та призначила ігри за участі "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та "Олександрії" на вівторок, 11 березня.
Розклад матчів УПЛ
19 тур
28 лютого (п’ятниця)
1 березня (субота)
2 березня (неділя)
20 тур
6 березня (четвер)
7 березня (п’ятниця)
8 березня (субота)
21 тур
11 березня (вівторок)
15 березня (субота)
16 березня (неділя)
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