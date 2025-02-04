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"Кривбас" оголосив про перший трансфер року: підсилили атаку гравцем збірної з Південної Америки

Кривий Ріг, Вівторок 04 лютого 2025 13:34
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"Кривбас" оголосив про перший трансфер року: підсилили атаку гравцем збірної з Південної Америки Фото: Глейкер Мендоса (instagram.com/gleikermendoza)
Автор: Андрій Костенко

Бронзовий призер української Прем'єр-ліги – криворізький "Кривбас" офіційно повідомив про першого новачка в зимове трансферне вікно-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

До команди Юрія Вернидуба приєднався 23-річний венесуельский вінгер Глейкер Мендоса. Протягом року він виступатиме за криворіжців на правах оренди від венесуельської "Ангостури". Після цього "Кривбас" отримає першочергове право на викуп футболіста.

Новачок може зіграти як на позиції центрфорварда, так і на обох флангах атаки. В українській команді він обрав собі 28-й номер.

"Кривбас" пішов на зимову паузу в УПЛ, перебуваючи на четвертій сходинці в турнірній таблиці. Криворіжці відстають на два пункти від донецького "Шахтаря", що йде третім, та на десять – від лідера, київського "Динамо".

Хто такий Глейкер Мендоса

23-річний вихованець венесуельського клубу "Ангостура", де й розпочав професіональну кар'єру.

Минулий сезон провів в оренді в іншому клубі країни – "Тачірі", з якою став чемпіоном Венесуели та виступав у Кубку Лібертадорес. В переможній кампанії вінгер провів 28 матчів, забив 3 голи та віддав 4 асисти. Його контракт з "Ангостурою" чинний до 31 грудня 2028 року.

У січні 2025 року Мендоса дебютував за збірну Венесуели в товариському матчі проти США. У цьому поєдинку провів на полі всі 90 хвилин.

&quot;Кривбас&quot; оголосив про перший трансфер року: підсилили атаку гравцем збірної з Південної Америки

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс поясним, чому не відпустив Володимира Бражка в АПЛ.

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