УПЛ сверстала календарь под Реброва: "Динамо" и "Шахтер" сыграют в отдельный день

Дирекция украинской Премьер-лиги определилась с датами проведения матчей 19, 20 и 21 туров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Особого внимания заслуживает 21-й тур (основные даты 15-16 марта), который будет предшествовать матчам сборной Украины в Лиге наций против Бельгии. "Сине-желтые" будут играть с "красными дьяволами" 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний матч) и 23-го - в бельгийском Генке.
Поэтому наставник национальной команды Сергей Ребров попросил перенести матчи клубов, где есть сборники на более ранние даты. Лига пошла навстречу тренеру и назначила игры с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" на вторник, 11 марта.
Расписание матчей УПЛ
19 тур
28 февраля (пятница)
1 марта (суббота)
2 марта (воскресенье)
20 тур
6 марта (четверг)
7 марта (пятница)
8 марта (суббота)
21 тур
11 марта (вторник)
15 марта (суббота)
16 марта (воскресенье)
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