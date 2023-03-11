УПЛ: "Зоря" переграла "Львів" у Києві, "Металіст" програв "Інгульцю" на виїзді
Перемогами луганської "Зорі" та петровського "Інгульця" завершилися матчі 17-го туру чемпіонату України проти "Львова" і харківського "Металіста" відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур
"Зоря" – "Львів" – 3:1
Голи: Русин, 34, Імереков, 54, Булеца, 70 – Богунов, 87
"Інгулець" – "Металіст" – 2:1
Голи: Одарюк, 28, 77 – Паті, 64
Вилучення: Паті, 90+5
У столиці в дебюті впевненіше почувалися футболісти "Львова". Хлопці Леоніда Кучука володіли територіальною ініціативою і намагалися нагнітати небезпеку біля воріт Сапутіна. Утім, луганці поступово вирівняли становище та реалізували ледь не перший момент – Русин зіграв на випередження після навісу Герреро.
Ще двічі "Зоря" забила після перерви. Спершу Бутко розхитав опонентів і передачею відшукав на дальній стійці Імерекова, який фактично розстріляв Рибку. А потім Герреро відпасував у центр штрафного Булеці, а той у два дотики переграв голкіпера. "Містяни" спромоглися лише на гол престижу – Бугай головою замкнув навіс Богунова.
Натомість героєм "Інгульця" став Одарюк. Нападник петровців оформив по голу в кожному з таймів. У середині першого тайму він зумів головою переправити в дальній кут крос Нагієва. Натомість після перерви втік від Паті та холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч із кіпером.
Між цими подіями відзначилися і харків'яни. Допоміг гостям стандарт на 64-й хвилині. Після кутового Прядун переправив м'яч на дальню стійку, де вчасно опинився той же Паті та відправив сферу за лінію. Утім, під завісу матчу француз став антигероєм, залишивши "Металіст" програвати вдесятьох...
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