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УПЛ: "Заря" обыграла "Львов" в Киеве, "Металлист" проиграл "Ингульцу" на выезде

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Суббота 11 марта 2023 16:00
УПЛ: "Заря" обыграла "Львов" в Киеве, "Металлист" проиграл "Ингульцу" на выезде Фото: Владимир Одарюк оформил дубль против "Металлиста" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Победами луганской "Зари" и петровского "Ингульца" завершились матчи 17-го тура чемпионата Украины против "Львова" и харьковского "Металлиста" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Заря" – "Львов" – 3:1

Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 – Богунов, 87

"Ингулец" – "Металлист" – 2:1

Голы: Одарюк, 28, 77 – Пати, 64

Удаление: Пати, 90+5

В столице в дебюте увереннее чувствовали себя футболисты "Львова". Ребята Леонида Кучука владели территориальной инициативой и пытались нагнетать опасность у ворот Сапутина. Впрочем, луганчане постепенно выровняли положение и реализовали едва ли не первый момент – Русин сыграл на опережение после навеса Герреро.

Еще дважды "Заря" забила после перерыва. Сначала Бутко расшатал оппонентов и передачей отыскал на дальней стойке Имерекова, фактически расстрелявшего Рыбку. А потом Герреро отпасовал в центр штрафной Булеце, а тот в два касания обыграл голкипера. "Горожане" смогли организовать лишь гол престижа – Бугай головой замкнул навес Богунова.

Героем "Ингульца" стал Одарюк. Нападающий петровцев оформил по голу в каждом из таймов. В середине первого тайма он сумел головой переправить в дальний угол кросс Нагиева. После перерыва сбежал от Пати и хладнокровно реализовал выход наедине с кипером.

Между этими событиями отличились и харьковчане. Помог гостям стандарт на 64-й минуте. После углового Прядун переправил мяч на дальнюю штангу, где вовремя оказался тот же Пати и отправил сферу за линию. Впрочем, под занавес матча француз стал антигероем, оставив "Металлист" проигрывать вдесятером...

К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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