Україна не наблизилася до Швейцарії в таблиці коефіцієнтів УЄФА: актуальні дані
Не змінив становища України в таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) черговий єврокубковий тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa.
Нічия "Шахтаря" у 1/8 фіналу Ліги Європи залишила Україну на 14-й позиції в рейтингу. Відставання від Швейцарії збереглося на рівні 0,425 пункта.
В активі України тепер 29,000 балів. Цей показник дозволить зберегти представництво в єврокубках на рівні п'яти команд. За підсумками сезону 2022/23 Україна вже гарантовано не опуститься нижче, оскільки конкуренти втратили представників у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
Швейцарський "Базель" продовжив відстоювати честь Швейцарії. Напередодні "ротблау" звели внічию домашній матч Ліги конференцій проти братиславського "Слована" (2:2). Матч-відповідь "Базель", як і "Шахтар", проведе на виїзді за тиждень – 16 березня.
Безумовним лідером рейтингу залишилася Англія. Тамтешні клуби набрали 105,141 балів. Іспанія, що йде другою, відстала на 15 пунктів. Топ-трійку замкнула Німеччина (81,356 очка).
До слова, напередодні "Шахтар" розписав нічию з "Фейєнордом" у столиці Польщі.
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