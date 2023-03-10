Україна не наблизилася до Швейцарії в таблиці коефіцієнтів УЄФА: актуальні дані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kassiesa .

Нічия "Шахтаря" у 1/8 фіналу Ліги Європи залишила Україну на 14-й позиції в рейтингу. Відставання від Швейцарії збереглося на рівні 0,425 пункта.

В активі України тепер 29,000 балів. Цей показник дозволить зберегти представництво в єврокубках на рівні п'яти команд. За підсумками сезону 2022/23 Україна вже гарантовано не опуститься нижче, оскільки конкуренти втратили представників у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Швейцарський "Базель" продовжив відстоювати честь Швейцарії. Напередодні "ротблау" звели внічию домашній матч Ліги конференцій проти братиславського "Слована" (2:2). Матч-відповідь "Базель", як і "Шахтар", проведе на виїзді за тиждень – 16 березня.

Безумовним лідером рейтингу залишилася Англія. Тамтешні клуби набрали 105,141 балів. Іспанія, що йде другою, відстала на 15 пунктів. Топ-трійку замкнула Німеччина (81,356 очка).