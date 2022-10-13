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УПЛ змінила локацію одного та скасувала інший матч чемпіонату України: яка причина

Фото: "Металіст 1925" і "Львів" зіграють на Київщині (metalist1925.com)
Автор: Антон Федорців

У рамках 7-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги харківський "Металіст 1925" не зможе прийняти "Львів" у Києві через загрозу нових ракетних обстрілів столиці Росією.

Про це розповів виконавчий директор організації Євген Дикий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fanday.

Нові зміни в розкладі поєдинків УПЛ спричинила війна. Один із матчів найближчого туру першості змінив місце проведення, а інший – перенесли.

"Матч "Зоря" – "Колос" перенесений на невизначений термін. "Металіст 1925" прийме "Львів" у Ковалівці, а не на НСК "Олімпійський". Також змінено час початку матчу. Він розпочнеться о 13:00, а не о 17-й, як планувалося раніше. Наразі в Києві є заборона на проведення матчів", – пояснив Дикий.

Харків'яни та львів'яни зіграють свій поєдинок 15 жовтня. Паралельно "Металіст" в Ужгороді прийме "Ворсклу" з Полтави. Ще два матчі туру заплановані на 16 жовтня, зокрема і Класичне дербі "Шахтаря" та "Динамо".

Раніше одеський "Чорноморець" узгодив із криворізьким "Кривбасом" зміну дати поєдинку 7-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги через ескалацію війни РФ проти України. Найімовірніше, матч зіграють у грудні.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Ренна" на груповому етапі Ліги Європи.

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