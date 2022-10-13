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УПЛ сменила локацию одного и отменила другой матч чемпионата Украины: в чем причина

Фото: "Металлист 1925" и "Львов" сыграют в Киевской области (metalist1925.com)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 7-го тура отечественной Премьер-лиги харьковский "Металлист 1925" не сможет принять "Львов" в Киеве из-за угрозы новых ракетных обстрелов столицы Россией.

Об этом рассказал исполнительный директор организации Евгений Дикий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fanday.

Новые изменения в расписании поединков УПЛ повлекла за собой война. Один из матчей ближайшего тура первенства сменил место проведения, а другой – перенесли.

"Матч "Заря" – "Колос" перенесен на неопределенный срок. "Металлист 1925" примет "Львов" в Ковалевке, а не на НСК "Олимпийский". Также изменено время начала матча. Он начнется в 13:00, а не в 17, как планировалось ранее. В настоящее время в Киеве есть запрет на проведение матчей", – объяснил Дикий.

Харьковчане и львовяне сыграют свой поединок 15 октября. Параллельно "Металлист" в Ужгороде примет "Ворсклу" из Полтавы. Еще два матча тура запланированы на 16 октября, в том числе и Классическое дерби "Шахтера" и "Динамо".

Ранее одесский "Черноморец" согласовал с криворожским "Кривбассом" изменение даты поединка 7-го тура отечественной Премьер-лиги из-за эскалации войны РФ против Украины. Скорее всего, матч сыграют в декабре.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и "Ренна" на групповом этапе Лиги Европы.

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