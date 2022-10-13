"Динамо" – "Ренн": анонс матчу Ліги Європи

"Динамо" – "Ренн"

13 жовтня, 19:45, Краків, "Краковія", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Вітчизняний гранд опинився у ситуації, коли його турнірна доля залежить вже не тільки від нього. Три поразки на старті групового етапу не тільки відкинули "біло-синіх" на дно квартету, а й неабияк зменшили шанси на євровесну. Годі й казати, що навіть три перемоги з трьох можливих не гарантують місця в плей-офф Ліги Європи.

Щоправда, їх точно вистачить для продовження боротьби в Лізі конференцій. У серпні керівництво "Динамо" переконувало, що краще демонструвати результат у другому за престижністю єврокубку, ніж ганьбитися в Лізі чемпіонів. Та вже невдовзі цей підхід босам киян, імовірно, доведеться переглянути.

Хоча насправді "біло-сині" поволі оговтуються від кризи серпня-вересня. Минулого четверга "Динамо" цілком могло поїхати з Франції з набраним пунктом у кишені, та трохи недотерпіло. Та вже після невдачі з "Ренном" столичний гранд ззовні легко розібрався з "Рухом" у чемпіонаті завдяки дублю Буяльського та голу Тимчика.

Та на оптимізм уболівальників команди Мірчі Луческу фанати "червоно-чорних" мають свої підстави радіти. У неділю "Ренн" розгромив "Нант" і продовжив переслідувати групу претендентів на єврокубки. На користь "Динамо" хіба що прийдешній, потенційно важливий матч проти "Ліона". Але й у киян попереду Класичне...

Дискваліфіковані: Траоре ("Ренн")

Травмовані: Бущан, Бойко, Шапаренко, Супряга – Омарі, Сантамарія, Сулемане

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Ренн"

"Динамо": Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Ванат – Бєсєдін

"Ренн": Манданда – Ассіньйон, Родон, Теате, Трюффер – Буріжо, Угочукву, Те, Тер'є – Маєр, Гуїрі

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

На виїзді "Динамо" в окремі відрізки демонструвало здатність грати на рівних із "Ренном". Цю чесноту тренерський штаб киян із часу зустрічі на французькій землі повинен був підживити. Якщо "біло-сині" гратимуть зібраніше в обороні та варіативніше в атаці, то позитивний результат не забариться. Для набору очок із "Ренном" українському гранду потрібно забивати, бажано – першим.