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Аутсайдери УПЛ домовилися про перенесення матчу чемпіонату: відома причина

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Київська область, Середа 12 жовтня 2022 11:24
Аутсайдери УПЛ домовилися про перенесення матчу чемпіонату: відома причина Фото: "Кривбас" пропустить 7-й тур чемпіонату України (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Одеський "Чорноморець" узгодив із криворізьким "Кривбасом" зміну дати поєдинку 7-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги через ескалацію війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Запланований на 14 жовтня матч "Чорноморець" – "Кривбас" не відбудеться. Поєдинок повинна була прийнята Ковалівка на Київщині.

"За взаємною згодою команд гра чемпіонату України між "Чорноморцем" і "Кривбасом" 14 жовтня не відбудеться. Адже жорстокі ворожі ракетні атаки, інтенсивність яких збільшилась цього тижня майже по всіх регіонах України, вплинули на футбольне життя країни", – йдеться в заяві "моряків".

Найімовірніше, перенесений матч зіграють 2 грудня. Раніше УПЛ змушена була перенести поєдинок 6-го туру між "Олександрією" і харківським "Металістом 1925". Зустріч мала відбутися на столичному НСК "Олімпійський" 10 жовтня.

Перед 7-м туром "Чорноморець" і "Кривбас" ідуть у зоні вильоту чемпіонату. В активі криворіжців наразі 3 набрані очки. Одесити натомість зуміли здобути лише 2 пункти.

До слова, напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Реалом" у другому матчі команд.

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