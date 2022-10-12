Аутсайдери УПЛ домовилися про перенесення матчу чемпіонату: відома причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Запланований на 14 жовтня матч "Чорноморець" – "Кривбас" не відбудеться. Поєдинок повинна була прийнята Ковалівка на Київщині.

"За взаємною згодою команд гра чемпіонату України між "Чорноморцем" і "Кривбасом" 14 жовтня не відбудеться. Адже жорстокі ворожі ракетні атаки, інтенсивність яких збільшилась цього тижня майже по всіх регіонах України, вплинули на футбольне життя країни", – йдеться в заяві "моряків".

Найімовірніше, перенесений матч зіграють 2 грудня. Раніше УПЛ змушена була перенести поєдинок 6-го туру між "Олександрією" і харківським "Металістом 1925". Зустріч мала відбутися на столичному НСК "Олімпійський" 10 жовтня.

Перед 7-м туром "Чорноморець" і "Кривбас" ідуть у зоні вильоту чемпіонату. В активі криворіжців наразі 3 набрані очки. Одесити натомість зуміли здобути лише 2 пункти.