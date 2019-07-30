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УПЛ затвердила дату та час наступного матчу "Динамо" - "Шахтар"

Новини » Спорт    30.07.2019 - 13:03
УПЛ затвердила дату та час наступного матчу "Динамо" - "Шахтар"
Фото: "Динамо" - "Шахтар" в матчі за Суперкубок України-2019 (facebook.com/fcdynamoua)

Протистояння відбудеться в рамках 3 туру чемпіонату України

Дирекція Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів третього туру чемпіонату України сезону 2019/20 років. Про це повідомляється на сайті організації.

Відкриє програму в суботу, 10 серпня, матч грандів українського футболу - київського "Динамо" і донецького "Шахтаря", початок - о 17:00. В цей же день відбудеться протистояння "Ворскла" - "Львів", їх поєдинок розпочнеться на дві з половиною години пізніше.

У неділю, 11 серпня, відбудуться наступні матчі:

"Колос" - "Зоря", 17:00
"Дніпро-1" - "Десна", 17:00
"Карпати" - "Маріуполь", 19:30

Нагадаємо, "Динамо" та "Шахтар" вже встигли зустрітись цього сезону у матчі за Суперкубок України-2019. Перемогу з рахунком 2:1 здобули кияни.

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