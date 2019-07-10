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Видеоповторы будут работать оффлайн в первом круге УПЛ

Новости » Спорт    10.07.2019 - 15:43
Видеоповторы будут работать оффлайн в первом круге УПЛ
Фото: тестирование VAR (ffu.ua)

Это необходимо для тестирования и обучения арбитров

Украинская ассоциация футбола (УАФ) поддержала проект изменений в регламент для внедрения системы видеоповторов (VAR) на матчах чемпионата. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, предполагается, что система будет использоваться в режиме на матчах украинской Премьер-лиги (УПЛ) в течение первого круга соревнований сезона 2019/20. Это позволит протестировать оборудование и провести обучение арбитров.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений, в частности от ФИФА, использования системы видеоповторов перейдет в режим онлайн с началом второго круга соревнований.

Напомним, ранее планировалось, что систему видеоповторов протестуют в финале розыгрыша Кубка Украины 2018 года.

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