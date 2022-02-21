УПЛ утвердила дату и время проведения матчей двух туров чемпионата

Стало известно время начала матчей в 21-м и 22-м турах чемпионата Украины по футболу сезона 2021/22.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
11 марта (пятница)
"Мариуполь" – "Ингулец" 19:30
12 марта (суббота)
"Днепр-1" – "Металлист 1925" 14:00
"Шахтер" – "Минай" 17:00
"Колос" – "Динамо" 19:30
13 марта (воскресенье)
"Верес" – "Десна" 14:00
"Львов" – "Рух" 17:00
"Ворскла" – "Заря" 19:30
14 марта (понедельник)
"Александрия" – "Черноморец" 19:30
16 марта (среда)
"Днепр-1" – "Шахтер" 19:00
17 марта (четверг)
"Динамо" – "Металлист 1925" 17:00
"Десна" – "Ворскла" 19:30
18 марта (пятница)
"Заря" – "Рух" 19:00
19 марта (суббота)
"Мариуполь – Колос" 14:00
"Черноморец" – "Минай" 17:00
20 марта (воскресенье)
"Ингулец" – "Александрия" 17:00
"Львов" – "Верес" 19:30
Добавим, что футболистка "Ливерпуля" Мейкала Мур в матче за сборную Новой Зеландии против США забила три автогола.
Напомним, что экс-звезда АПЛ Джек Уилшер нашел новый скромный клуб.
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