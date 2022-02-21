ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Звездный новичок "Барселоны" хет-триком установил уникальное достижение

Новина українською →
Барселона, Понедельник 21 февраля 2022 11:31
Звездный новичок "Барселоны" хет-триком установил уникальное достижение Фото: Пьер-Эмерик Обамеянг (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Андрей Вырва

Форвард Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг стал автором уникального достижения.

32-летний габонец забил три гола в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Валенсии", который его команда выиграла со счетом 4:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Squawka Football.

Обамеянг стал первым игроком в XXI веке, которому удалось оформить хет-трик в испанской Ла Лиге, английской Премьер-Лиге, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.


Для габонца это 12 хет-трик сделаный в топ-чемпионатах.

Ранее форвард выступал за "Сент-Этьен", дортмундскую "Боруссию" и "Арсенал".

Напомним, что команда Леброна Джеймса победила в Матче всех звезд НБА-2022.

Добавим, что вчера завершилась Олимпиада, можете прочесть итоги дня 20 февраля и финальный медальный зачет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Барселона Футбол
NEWS
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
План России в отношении Украины раскрыт. Минобороны озвучило сценарий агрессии
DAILY
Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Безвозвратные потери экономики Украины сейчас – 2-3 млрд долларов в месяц