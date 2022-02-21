Экс-звезда АПЛ нашел новый скромный клуб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Орхуса".

Соглашение заключено до конца сезона 2021/2022 с возможностью продления еще на год.

Футболист будет выступать под номером 10.

"Я нахожусь в том месте в своей карьере, где мне нужно начать снова после тяжелого периода и это возможность, которую мне предложили в "Орхусе". За это я очень благодарен, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания", – заявил Уилшер.

Спортивный директор "Орхуса" Стиг Инге Бьорнебю прокомментировал подписание контракта с Уилшером. "Джек не нуждается в дополнительной презентации, и он продемонстрировал свою ценность как на клубном, так и на национальном уровнях за последние 10 лет. Поэтому, когда появилась возможность привезти его сюда, в "Орхус", мы не сомневались, что хотим этого", – сказал Бьорнебю.

В настоящее время "Орхус" находится на седьмой позиции в чемпионате Дании.

Кто такой Джек Уилшер

Английский футболист, играющий на позиции центрального полузащитника.

30-летний игрок является воспитаником лондонского "Арсенал", за который дебютировал в 16 лет.

Всего за "канониров" сыграл 125 матчей и забил семь голов.

Кроме "Арсенала" выступал за "Болтон", "Вест Гэм" и "Борнмут".

За сборную Англии сыграл 34 матча, в которых забил два гола.

Обладатель Кубка Англии: 2014, 2015.

Обладатель Суперкубка Англии: 2014, 2015, 2017.

Лучший молодой футболист Англии по версии ПФА: 2011 год.