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УПЛ затвердила дату та час проведення матчів двох турів чемпіонату

Автор: Андрій Вирва

Став відомий час початку матчів у 21-му та 22-му турах чемпіонату України з футболу сезону 2021/22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

21 Тур

11 березня (п’ятниця)

"Маріуполь" – "Інгулець" 19:30

12 березня (субота)

"Дніпро-1" – "Металіст 1925" 14:00

"Шахтар" – "Минай" 17:00

"Колос" – "Динамо" 19:30

13 березня (неділя)

"Верес" – "Десна" 14:00

"Львів" – "Рух" 17:00

"Ворскла" – "Зоря" 19:30

14 березня (понеділок)

"Олександрія" – "Чорноморець" 19:30

22 Тур

16 березня (середа)

"Дніпро-1" – "Шахтар" 19:00

17 березня (четвер)

"Динамо" – "Металіст 1925" 17:00

"Десна" – "Ворскла" 19:30

18 березня (п’ятниця)

"Зоря" – "Рух" 19:00

19 березня (субота)

"Маріуполь – Колос" 14:00

"Чорноморець" – "Минай" 17:00

20 березня (неділя)

"Інгулець" – "Олександрія" 17:00

"Львів" – "Верес" 19:30

Додамо, що футболістка "Ліверпуля" Мейкала Мур в матчі за збірну Нової Зеландії проти США забила три автоголи.

Нагадаємо, що екс-зірка АПЛ Джек Вілшер знайшов новий скромний клуб.

До слова, зірковий новачок "Барселони" хет-триком встановив унікальне досягнення.

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