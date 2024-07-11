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УПЛ розпочне новий сезон із давньої "хвороби": про що йдеться та який розклад першого туру

Київ, Четвер 11 липня 2024 14:44
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УПЛ розпочне новий сезон із давньої "хвороби": про що йдеться та який розклад першого туру Фото: "Спортклубівці" зустрінуться з ЛНЗ (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати та часу початку поєдинків стартового туру сезону 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Новий сезон розпочнеться 3 серпня в Рівному. На тамтешньому стадіоні "Авангард" місцевий "Верес" зустрінеться з відносним новачком еліти – львівськими "Карпатами".

У той же день криворізький "Кривбас" прийме одеський "Чорноморець". Натомість в неділю першими зустрінуться "Дніпро-1" та черкаський ЛНЗ (13:00). Поєдинок київської "Оболоні" та "Колоса" з Ковалівки запланований на 15:30. Закриють ігровий день о 18-й годині луганська "Зоря" та "Інгулець" з Петрова.

З першого ж туру сезону 2024/25 розпочнуться переноси матчів. Відразу три з восьми поєдинків перенесені на пізніший термін. Причина – виступ збірної України на Олімпійських іграх у Парижі, де будуть задіяні футболісти донецького "Шахтаря", київського "Динамо", львівського "Руха" та інші.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Верес"– "Карпати", 3 серпня, 15:30
  • "Кривбас" – "Чорноморець", 3 серпня, 18:00
  • "Дніпро-1" – ЛНЗ, 4 серпня, 13:00
  • "Оболонь" – "Колос", 4 серпня, 15:30
  • "Зоря" – "Інгулець", 4 серпня, 18:00

УПЛ розпочне новий сезон із давньої &quot;хвороби&quot;: про що йдеться та який розклад першого туру

До слова, раніше "Чорноморець" призначив нового тренера замість Григорчука.

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