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Іменитий клуб УПЛ обрав тренера на новий сезон

Одеса, Вівторок 09 липня 2024 17:59
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Іменитий клуб УПЛ обрав тренера на новий сезон Фото: Олександр Бабич повернувся в чемпіонат України (temasport.com)
Автор: Антон Федорців

Одеський "Чорноморець" повернув Олександра Бабича на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

45-річний фахівець вдруге очолив "моряків". Він працював із командою у 2014-2017 рр.

Бабич повернеться в "Чорноморець" з чемпіонату Болгарії. Там упродовж півроку він тренував "Пірін" із Благоєвграда. Під його керівництвом "орли" не змогли врятуватися від вильоту з Першої ліги та готуються розпочати новий сезон у другому дивізіоні.

Бабич обійме посаду, що стала вакантною після відставки Романа Григорчука. Фахівець покинув "моряків" і працевлаштувався в азербайджанській Прем'єр-лізі. Там він тренуватиме бакинський "Нефтчі".

Хто такий Олександр Бабич

Уродженець Алчевська, вихованець "Дніпра". На професіональному рівні також захищав кольори "Кременя" з Кременчука, "Гірника-Спорта" з Горішніх Плавнів, олександрійської "Поліграфтехніки", махачкалинського "Анжі", харківського "Металіста" та "Чорноморця".

Був капітаном "моряків", а після завершення кар'єри перейшов на тренерську роботу. Працював із командами U-19 та U-21, а в 2014 році очолив першу команду "Чорноморця". Найвище досягнення – 6-те місце в сезоні 2016/17. Пішов із команди після провального старту наступного сезону.

Пізніше тренував "Маріуполь" та криворізький "Кривбас". Перед "Піріном" попрацював із "Фратрією" з Варни.

До слова, раніше Прем'єр-ліга сформувала календар на новий сезон.

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