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УПЛ начнет новый сезон с давней "болезни": о чем идет речь и какое расписание первого тура

Киев, Четверг 11 июля 2024 14:44
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УПЛ начнет новый сезон с давней "болезни": о чем идет речь и какое расписание первого тура Фото: "Спортклубовцы" встретятся с ЛНЗ (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала поединков стартового тура сезона 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Новый сезон начнется 3 августа в Ровно. На тамошнем стадионе "Авангард" местный "Верес" встретится с относительным новичком элиты – львовскими "Карпатами".

В тот же день криворожский "Кривбасс" примет одесский "Черноморец". В воскресенье первыми встретятся "Днепр-1" и черкасский ЛНЗ (13:00). Поединок киевской "Оболони" и "Колоса" из Ковалевки запланирован на 15:30. Закроют игровой день в 18 часов луганская "Заря" и "Ингулец" из Петрового.

С первого тура сезона 2024/25 начнутся переносы матчей. Сразу три из восьми поединков перенесены на более поздний срок. Причина – выступление сборной Украины на Олимпийских играх в Париже, где будут задействованы футболисты донецкого "Шахтера", киевского "Динамо", львовского "Руха" и другие.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги:

  • "Верес" – "Карпаты", 3 августа, 15:30
  • "Кривбасс" – "Черноморец", 3 августа, 18:00
  • "Днепр-1" – ЛНЗ, 4 августа, 13:00
  • "Оболонь" – "Колос", 4 августа, 15:30
  • "Заря" – "Ингулец", 4 августа, 18:00

УПЛ начнет новый сезон с давней &quot;болезни&quot;: о чем идет речь и какое расписание первого тура

К слову, ранее "Черноморец" назначил нового тренера вместо Григорчука.

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