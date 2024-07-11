УПЛ начнет новый сезон с давней "болезни": о чем идет речь и какое расписание первого тура
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала поединков стартового тура сезона 2024/25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Новый сезон начнется 3 августа в Ровно. На тамошнем стадионе "Авангард" местный "Верес" встретится с относительным новичком элиты – львовскими "Карпатами".
В тот же день криворожский "Кривбасс" примет одесский "Черноморец". В воскресенье первыми встретятся "Днепр-1" и черкасский ЛНЗ (13:00). Поединок киевской "Оболони" и "Колоса" из Ковалевки запланирован на 15:30. Закроют игровой день в 18 часов луганская "Заря" и "Ингулец" из Петрового.
С первого тура сезона 2024/25 начнутся переносы матчей. Сразу три из восьми поединков перенесены на более поздний срок. Причина – выступление сборной Украины на Олимпийских играх в Париже, где будут задействованы футболисты донецкого "Шахтера", киевского "Динамо", львовского "Руха" и другие.
Список матчей 1-го тура Премьер-лиги:
- "Верес" – "Карпаты", 3 августа, 15:30
- "Кривбасс" – "Черноморец", 3 августа, 18:00
- "Днепр-1" – ЛНЗ, 4 августа, 13:00
- "Оболонь" – "Колос", 4 августа, 15:30
- "Заря" – "Ингулец", 4 августа, 18:00
К слову, ранее "Черноморец" назначил нового тренера вместо Григорчука.
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