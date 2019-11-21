УПЛ проведет антирасистскую акцию перед началом всех матчей 15 тура

Фото: матчам 15 тура будет предшествовать акция "Нет расизму!" (upl.ua)

Команды выйдут на поле с антирасистскими вымпелами "Нет расизму"

Украинская Премьер-лига (УПЛ) вслед за Украинской ассоциацией футбола отреагировала на инцидент в матче "Шахтер" - "Динамо". Как сообщается на официальном сайте организации, перед началом всех поединков 15 тура будет проведена акция "Нет расизму".

Перед началом поединков, команды выйдут на поле с антирасистскими вымпелами и баннерами. Акция организована с целью повысить осведомленность общественности о проявлениях дискриминации в футболе и дальнейшего развития идей и стратегий по борьбе с этим явлением.

Напомним, центральный поединок 14 тура УПЛ в Харькове на ОСК "Металлист" был приостановлен из-за расистских кричалок болельщиков киевского клуба в адрес бразильских футболистов "горняков". Тайсон отреагировал эмоционально, за что был удален с поля.

В итоге, Контрольно-дисциплинарный комитет наказал "бело-синих" проведением одной домашней игры без зрителей и обязал внести денежный вклад в размере полмиллиона гривен.