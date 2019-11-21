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УПЛ проведе антирасистську акцію перед початком всіх матчів 15 туру

Новини » Спорт     21.11.2019 - 19:25
УПЛ проведе антирасистську акцію перед початком всіх матчів 15 туру
Фото: матчам 15 туру передуватиме акція "Ні расизму!" (upl.ua)

Команди вийдуть на поле з антирасистськими вимпелами "Ні расизму"

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) слідом за Українською асоціацією футболу відреагувала на інцидент в матчі "Шахтар" - "Динамо". Як повідомляється на офіційному сайті організації, перед початком всіх поєдинків 15 туру буде проведена акція "Ні расизму".

Перед початком поєдинків, команди вийдуть на поле з антирасистськими вимпелами та баннерами. Акція організована з метою підвищити обізнаність громадськості про прояви дискримінації у футболі та подальшого розвитку ідей та стратегій у боротьбі з цим явищем.

Нагадаємо, центральний поєдинок 14 туру УПЛ в Харкові на ОСК "Металіст" був призупинений через расистські вигуки уболівальників київського клубу на адресу бразильських футболістів "гірників". Тайсон відреагував емоційно, за що був видалений з поля.

У підсумку, Контрольно-дисциплінарний комітет покарав "біло-синіх" проведенням однієї домашньої гри без глядачів і зобов'язав внести грошовий внесок у розмірі півмільйона гривень.

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