УПЛ признала игрока и тренера "Динамо" лучшими в 8 туре

Украинская Премьер-лига (УПЛ) определила лучшего футболиста и тренера из всех, принявших участие в матчах 8 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

Лучшим игроком был признан легионер "Динамо" Карлос Де Пена. В голосовании уругваец опередил своих одноклубников - полузащитника Динамо Виктора Цыганкова и защитника Артема Шабанова, а также вратаря "Мариуполя" Рустама Худжамова и хавбека "Шахтера" Марлоса.

Звание лучшего наставника досталось тренеру "бело-синих" Алексею Михайличенко. Специалист получил 4,6 балла из возможных 5.

Киевская команда одержала первую победу в чемпионате Украины под его руководством после возвращения, разгромив в Полтаве "Ворсклу" (5:0).

"Динамо" после этой победы набрало 11 очков и поднялось на 5 место. В среду, 25 сентября, киевляне проведут перенесенный матч 4 тура против "Мариуполя".

Напомним, "бело-синие" впервые выиграли после возвращения Алексея Михайличенко на пост главного тренера команды, победив "Мальме" (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.