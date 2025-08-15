УПЛ повертається: точний розклад та головні інтриги 3-го туру

"Карпати", після "Шахтаря", перевірять на міцність лідера

У перший ігровий день відбудеться один матч. О 18:00 львівський "Рух" на стадіоні "Україна" прийме столичну "Оболонь".

Три поєдинки заплановані на суботу, 16 серпня. Спочатку о 13:00 "Олександрія" на власній арені зійдеться з харківським "Металістом 1925". Потім, о 15:30, "Колос" у Ковалівці зустрінеться з львівськими "Карпатами". Ковалівіці ще не втрачали очок у поточному сезоні, а "Карпати" у минулому турі відібрали бали у "Шахтаря". Тож протистояння має вийти цікавим.

Завершать суботню програму новачок еліти та чемпіон. "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського прийме київське "Динамо". Гра відбудеться у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича. Старт – о 18:00.

У неділю, 17 серпня, на новому рівні вперше зіграють новачки УПЛ – "Кудрівка" та "Полтава". Гра стартує о 13:00 на столичній "Оболонь Арені". О 15:30 у Рівному місцевий "Верес" зійдеться з донецьким "Шахтарем". А о 18:00 у Житомирі – "Полісся" зіграє з черкаським ЛНЗ.

І в понеділок фінальну крапку 3-го туру поставлять луганська "Зоря" та криворізький "Кривбас". Матч на київській арені імені Валерія Лобановського розпочнеться о 18:00.

Перелік матчів 3-го туру УПЛ

П'ятниця, 15 серпня

18:00. "Рух" – "Оболонь"

Субота, 16 серпня

13:00. "Олександрія" – "Металіст 1925"

15:30. "Колос" – "Карпати"

18:00. "Епіцентр" – "Динамо"

Неділя, 17 серпня

13:00. "Кудрівка" – "Полтава"

15:30. "Верес" – "Шахтар"

18:00. "Полісся" – ЛНЗ

Понеділок, 18 серпня

18:00. "Зоря" – "Кривбас"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.