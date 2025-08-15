УПЛ возвращается: точное расписание и главные интриги 3-го тура

"Карпаты", после "Шахтера", проверят на прочность лидера

В первый игровой день состоится один матч. В 18:00 львовский "Рух" на стадионе "Украина" примет столичную "Оболонь".

Три поединка запланированы на субботу, 16 августа. Сначала в 13:00 "Александрия" на собственной арене сойдется с харьковским "Металлистом 1925". Затем, в 15:30, "Колос" в Ковалевке встретится с львовскими "Карпатами". Ковалевцы еще не теряли очков в текущем сезоне, а "Карпаты" в прошлом туре отобрали баллы у "Шахтера". Поэтому противостояние должно получиться интересным.

Завершат субботнюю программу новичок элиты и чемпион. "Эпицентр" из Каменец-Подольского примет киевское "Динамо". Игра состоится в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича. Старт - в 18:00.

В воскресенье, 17 августа, на новом уровне впервые сыграют новички УПЛ - "Кудривка" и "Полтава". Игра стартует в 13:00 на столичной "Оболонь Арене". В 15:30 в Ровно местный "Верес" сойдется с донецким "Шахтером". А в 18:00 в Житомире - "Полесье" сыграет с черкасским ЛНЗ.

И в понедельник финальную точку 3-го тура поставят луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс". Матч на киевской арене имени Валерия Лобановского начнется в 18:00.

Перечень матчей 3-го тура УПЛ

Пятница, 15 августа

18:00. "Рух" - "Оболонь"

Суббота, 16 августа

13:00. "Александрия" - "Металлист 1925"

15:30. "Колос" - "Карпаты"

18:00. "Эпицентр" - "Динамо"

Воскресенье, 17 августа

13:00. "Кудривка" - "Полтава"

15:30. "Верес" - "Шахтер"

18:00. "Полесье" - ЛНЗ

Понедельник, 18 августа

18:00. "Заря" - "Кривбасс"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.