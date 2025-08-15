УПЛ возвращается: точное расписание и главные интриги 3-го тура

В пятницу, 15 августа стартует 3-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа продлится четыре дня.
Расписание матчей и трансляций подскажет РБК-Украина.
В первый игровой день состоится один матч. В 18:00 львовский "Рух" на стадионе "Украина" примет столичную "Оболонь".
Три поединка запланированы на субботу, 16 августа. Сначала в 13:00 "Александрия" на собственной арене сойдется с харьковским "Металлистом 1925". Затем, в 15:30, "Колос" в Ковалевке встретится с львовскими "Карпатами". Ковалевцы еще не теряли очков в текущем сезоне, а "Карпаты" в прошлом туре отобрали баллы у "Шахтера". Поэтому противостояние должно получиться интересным.
Завершат субботнюю программу новичок элиты и чемпион. "Эпицентр" из Каменец-Подольского примет киевское "Динамо". Игра состоится в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича. Старт - в 18:00.
В воскресенье, 17 августа, на новом уровне впервые сыграют новички УПЛ - "Кудривка" и "Полтава". Игра стартует в 13:00 на столичной "Оболонь Арене". В 15:30 в Ровно местный "Верес" сойдется с донецким "Шахтером". А в 18:00 в Житомире - "Полесье" сыграет с черкасским ЛНЗ.
И в понедельник финальную точку 3-го тура поставят луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс". Матч на киевской арене имени Валерия Лобановского начнется в 18:00.
Перечень матчей 3-го тура УПЛ
Пятница, 15 августа
Суббота, 16 августа
Воскресенье, 17 августа
Понедельник, 18 августа
Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.
Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
