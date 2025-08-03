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УПЛ: "Полісся" в матчі з двома пенальті переграло "Карпати" у Львові (відео)

Фото: "Полісся" стартувало з перемоги (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Житомирське "Полісся" на хвилі ейфорії від вдалого старту в єврокубках не мало проблем у Львові, де без особливої напруги перемогло "Карпати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

УПЛ, 1-й тур

"Карпати" – "Полісся" – 0:2

Голи: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Філіппов (П), 89 (воротар)

Центральний поєдинок туру

Матч на стадіоні "Україна" у Львові мав статус центрального у турі. Зустрічались 6-та та 4-та команди минулого сезону, які до останнього вели суперечку за єврокубки.

"Карпати" програли "поліським вовкам" перегони за четверте місце, що вивело житомирців у кваліфікацію Ліги конференцій.

Як пройшов матч

Гості активно увійшли в гру та відкрили рахунок вже на 11-й хвилині, втім арбітр скасував гол Крушинського через фол Лєднєва у попередньому епізоді. Проте вже за кілька хвилин житомирці домоглися свого.

На 29-й хвилині Михайліченко з лівого флангу прострілив на лінію воротарського, а Гайдучик, який проводив дебютний матч за "Полісся" в УПЛ, відкрив рахунок – 0:1.

Наприкінці першого тайму команда Руслана Ротаня подвоїла перевагу. Після перегляду ВАР арбітр призначив пенальті за гру рукою захисника господарів Бабогло. З "точки" впевнено пробив Назаренко – 0:2.

У другому таймі "Карпати" активізувалися, але особливих моментів біля воріт гостей не створили. Натомість "Полісся" могло доводити справу до розгрому: наприкінці гри арбітр вдруге вказав на 11-метрову позначку після фолу того ж Бабогло на Гуцуляку. Однак 18-річний воротар господарів Домчак відбив удар Філіппова.

Для "Полісся" це була перша перемога під керівництвом Руслана Ротаня в УПЛ.

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