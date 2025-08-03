Це вам не "Бешикташ": "Шахтар" насилу здолав "Епіцентр" на старті Прем'єр-ліги

Донецький "Шахтар" з важкої перемоги стартував у новому сезоні української Прем'єр-ліги. Команда Арди Турана лише під завісу матчу дотиснула дебютанта еліти – "Епіцентр" із Кам'янця-Подільського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 1-й тур

"Епіцентр" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Еліас, 79

"Гірників" врятували джокери

Після яскравих перемог у Лізі Європи Арда Туран вперше зіткнувся з суворою дійсністю внутрішнього українського футболу. І хоча грати в 1-му турі випало з дебютантом еліти, перемога "гірникам" далась набагато важче, ніж над грандом турецького футболу на континентальній арені.

Матч приймав стадіон імені Романа Шухевича у Тернополі. У першому таймі "Шахтар" володів ініціативою та контролював м'яч, однак суперник грамотно оборонявся. Були моменти у Бондаренка та Траоре, втім до перерви рахунок не відкрили. Господарі не лише оборонялися, а й гостро відповідали – зокрема, іспанець Хоакін Сіфуентес влучив у поперечину після дальнього удару.

У другій половині зустрічі "гірники" продовжували шукати шлях до воріт "Епіцентра". В одному з епізодів Марлон навіть забив, але гол скасували через офсайд. Аліссон і Марлон ще кілька разів небезпечно пробивали, однак м'яч оминав рамку або потрапляв у захисників.

Зрештою, "гірники" дотисли суперника на 79-й хвилині. Конопля пройшов правим флангом і навісив на Кауана Еліаса, який головою переправив м'яч у сітку. Обидва футболісти вийшли на заміну у другому таймі.

У компенсований час Педріньйо та Еліас мали шанс збільшити перевагу, але пробили у воротаря.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "Шахтаря" – 1:0.