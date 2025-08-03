УПЛ: "Полесье" в матче с двумя пенальти переиграло "Карпаты" во Львове (видео)

УПЛ, 1-й тур

"Карпаты" - "Полесье" - 0:2

Голы: Гайдучик, 29, Назаренко, 38 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Филиппов (П), 89 (вратарь)

Центральный поединок тура

Матч на стадионе "Украина" во Львове имел статус центрального в туре. Встречались 6-я и 4-я команды прошлого сезона, которые до последнего вели спор за еврокубки.

"Карпаты" проиграли "полесским волкам" гонку за четвертое место, что вывело житомирцев в квалификацию Лиги конференций.

Как прошел матч

Гости активно вошли в игру и открыли счет уже на 11-й минуте, впрочем арбитр отменил гол Крушинского из-за фола Леднева в предыдущем эпизоде. Однако уже через несколько минут житомиряне добились своего.

На 29-й минуте Михайличенко с левого фланга прострелил на линию вратарской, а Гайдучик, который проводил дебютный матч за "Полесье" в УПЛ, открыл счет - 0:1.

В конце первого тайма команда Руслана Ротаня удвоила преимущество. После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти за игру рукой защитника хозяев Бабогло. С "точки" уверенно пробил Назаренко - 0:2.

Во втором тайме "Карпаты" активизировались, но особых моментов у ворот гостей не создали. Зато "Полесье" могло доводить дело до разгрома: в конце игры арбитр во второй раз указал на 11-метровую отметку после фола того же Бабогло на Гуцуляке. Однако 18-летний вратарь хозяев Домчак отразил удар Филиппова.

Для "Полесья" это была первая победа под руководством Руслана Ротаня в УПЛ.