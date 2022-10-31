УПЛ перенесла матч лідерів чемпіонату України: яка причина

Матч "Дніпро-1" – "Олександрія" не відбудеться 16 листопада, як планувалося раніше. Футбольні функціонери перенесли поєдинок на 23 листопада.

Стартовий тур Прем'єр-ліги відбувся ще 23-24 серпня. Тоді "спортклубівці" пропустили ігровий день через участь у єврокубках. Мотиви нового переносу матчу з "Олександрією" невідомі. Однак, 19 листопада "Дніпро-1" зустрінеться з іншим конкурентом у боротьбі за медалі – донецьким "Шахтарем".

Наразі дніпряни залишаються лідером УПЛ. В активі команди Олександра Кучера 25 очок після дев'яти матчів. Тим часом "Шахтар" іде другим (20 пунктів, 8 поєдинків), а "Олександрія" – четверта (17/8).

Напередодні "Дніпро-1" мінімально переграв "Чорноморець" в Ужгороді. Єдиний забитий м'яч у складі "спортклубівців" оформив Піхальонок. Для нього це вже 5-й гол у всіх турнірах сезону 2022/23.