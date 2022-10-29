"Шахтар" у меншості розписав результативну нічию з "Олександрією" у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Шахтар" – "Олександрія" – 2:2

Голи: Михайліченко, 42, Мудрик, 82 – Цуріков, 5, Демченко, 86

Вилучення: Тейлор, 56 (Ш, друга жовта картка)

Суперники довго не запрягали та вже в дебюті обмінялися атаками. А на 5-й хвилині "жовто-чорні" несподівано повели в рахунку. Рибалка розрізною передачею вивів на оперативний простір Цурікова (класно пропустив Дришлюк), а той потужним ударом у ближній кут застав Трубіна зненацька.

Ще за кілька хвилин "Олександрія" змарнувала новий момент у контратаці. Кожушко від правого краю віддав під удар Мірошніченку, але той пробив вище воріт. "Гірники" відповіли осяяням Зубкова, який упродовж однієї атаки двічі обіграв кіпера та вивів Мудрика на порожні ворота – офсайд у першого.

На 36-й хвилині "Шахтар" ледь не використав стандарт. Мудрик м'яким навісом на куті воротарського відшукав Кривцова – удар ветерана парирував Дідик. А за якихось три хвилини матч майже на півтори години перервала повітряна тривога.

Вимушена пауза пішла на користь гранду. Ледь не перша атака "гірників" завершилася голом. Забитий м'яч організували крайні оборонці – Тейлор праворуч розкішно обіграв опонента та виклав під удар Михайліченку, який із кількох метрів відправив м'яч у сітку.

На старті другої половини "Олександрія" і "Шахтар" обмінялися нагодами. Після помилки Михайліченка на ударній позиції опинився Третьяков, але пробив у Трубіна. Натомість Мудрик не зміг переграти воротаря після скидки того ж лівого оборонця "гірників".

На 56-й хвилині стався епізод із претензією на статус ключового в матчі. Тейлор у простій ситуації сфолив у центрі поля, отримав другий "гірчичник" і пішов відпочивати достроково. Тренерський штаб "Шахтаря" змушений був перебудувати гру команди.

Якийсь час суперники витратили на оцінку нової реальності. Та згодом пішли моменти в обидві боки. Ось удар Мудрика в ближній кут потягнув Білик. У відповідь пильність Трубіна пострілом із дистанції перевірив Ковалець.

Гаряче стало у фінальній 10-хвилинці. Першими заявку на підсумковий успіх зробили "гірники". Мудрик після передачі Петряка вирвався на побачення з кіпером, трохи відпустив м'яч, але на швидкості обіграв кіпера й забив із гострого кута.

"Олександрія" побігла вперед і створила кілька небезпечних моментів. Зрештою, один із них став гольовим. На 86-й хвилині Демченко підхопив м'яч на куті штрафного та класним низовим ударом прошив натовп своїх і чужих у майданчику – 2:2!

Після такого результати суперники зберегли місця в топ-4. Щоправда, "Шахтар" не зміг зрівнятися за очками з "Дніпром-1". В активі "гірників" тепер 20 очок, а в "Олександрії" – 17 пунктів.