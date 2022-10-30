"Дніпро-1" переграв "Чорноморець" і закріпився в лідерах Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Дніпро-1" – "Чорноморець" – 1:0

Гол: Піхальонок, 23

У дебюті команди обмінялися моментами. Уже на 1-й хвилині Довбик підставив ногу під простріл Піхальонка, але за "моряків" зіграла стійка. Натомість одесити відповіли комбінацією ветеранів – Селін подав, а Гладкий пробив головою, але не поцілив у кут воріт.

Згодом пильність Непогодова дальнім ударом перевірив легіонер "Дніпра-1" Амаш. А після невеликого затишшя "спортклубівці" повели в рахунку. На 23-й хвилині Бузанелло перехопив м'яч у центрі поля, просунувся вперед і відкинув під удар Піхальонку – хавбек із рикошетом від суперника влучив під поперечину.

Тут же автор забитого м'яча міг робити дубль. Проте, цього разу діагональний удар Піхальонка з правого кута штрафного пройшов поруч зі стійкою. Натомість Довбик зі штрафного відправив м'яч вище воріт. А під завісу тайму пасом форварда не скористався Назаренко, пробивши повз рамку з центру карної зони.

На другу половину "Дніпро-1" вийшов із наміром збільшити власну перевагу. У перші хвилини тайму "спортклубівці" змарнували кілька нагод. Зокрема, Назаренко впродовж однієї атаки влучив у воротаря і стійку, Непогодов узяв ще один постріл дніпровців у кут, а Довбик відправив м'яч над воротами ударом із льоту.

Згодом гра перейшла в спокійне русло. Проте, на 77-й хвилині нагадав про себе Амаш. Алжирець на фініші атаки "Дніпра-1" завдав потужного пострілу – мимо воріт. "Чорноморець" відповів ударом Наумця зі штрафного, але м'яч лише облизнув поперечину та вилетів за межі поля.

Серія замін від обох команд у фінальні хвилини збили темп поєдинку, тож до реальних нагод забити справа так і не дійшла. "Дніпро-1" зміг закріпитися в лідерах чемпіонату, збільшивши перевагу до 5-ти очок. Щоправда, "Шахтар" зіграв на матч менше.