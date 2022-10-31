УПЛ перенесла матч лидеров чемпионата Украины: какая причина

Матч "Днепр-1" – "Александрия" не состоится 16 ноября, как планировалось ранее. Футбольные функционеры перенесли поединок на 23 ноября.

Стартовый тур Премьер-лиги прошел еще 23-24 августа. Тогда "спортклубовцы" пропустили игровой день из-за участия в еврокубках. Мотивы нового переноса матча с "Александрией" неизвестны. Однако 19 ноября "Днепр-1" встретится с другим конкурентом в борьбе за медали – донецким "Шахтером".

В настоящее время днепряне остаются лидером УПЛ. В активе команды Александра Кучера 25 очков после девяти матчей. Тем временем "Шахтер" идет вторым (20 пунктов, 8 поединков), а "Александрия" – четвертая (17/8).

Накануне "Днепр-1" минимально обыграл "Черноморец" в Ужгороде. Единственный забитый мяч в составе "спортклубовцев" оформил Пихаленок. Для него это уже 5-й гол во всех турнирах сезона 2022/23.