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УПЛ перенесла матч лидеров чемпионата Украины: какая причина

Фото: Артем Довбик вынужден подождать встречи с "Александрией" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Дирекция украинской Премьер-лиги снова изменила дату перенесенного поединка 1-го тура первенства с участием СК "Днепр-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Матч "Днепр-1" – "Александрия" не состоится 16 ноября, как планировалось ранее. Футбольные функционеры перенесли поединок на 23 ноября.

Стартовый тур Премьер-лиги прошел еще 23-24 августа. Тогда "спортклубовцы" пропустили игровой день из-за участия в еврокубках. Мотивы нового переноса матча с "Александрией" неизвестны. Однако 19 ноября "Днепр-1" встретится с другим конкурентом в борьбе за медали – донецким "Шахтером".

В настоящее время днепряне остаются лидером УПЛ. В активе команды Александра Кучера 25 очков после девяти матчей. Тем временем "Шахтер" идет вторым (20 пунктов, 8 поединков), а "Александрия" – четвертая (17/8).

Накануне "Днепр-1" минимально обыграл "Черноморец" в Ужгороде. Единственный забитый мяч в составе "спортклубовцев" оформил Пихаленок. Для него это уже 5-й гол во всех турнирах сезона 2022/23.

К слову, ранее "Шахтер" потерял очки с "Александрией" в УПЛ в меньшинстве.

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