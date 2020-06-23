УПЛ объявила лучших тренера и игрока 27 тура

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник признан лучшим среди своих коллег в 27 туре украинской Премьер-лиги. Его подопечные нанесли выездное поражение "Десне" (2:1), благодаря этой победе единолично закрепившись на третьей позиции турнирной таблицы.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

"Заря" подвинула черниговский клуб на одну строчку вниз и отстает от идущего вторым "Динамо" на три очка.

Специалист получил оценку 4,6 из 5 по пяти критериям: номинальный результат команды, управление подопечными, работа с кадрами, тренерское мастерство, накопительный критерий.

Лучшим игроком 27 тура чемпионата Украины стал вингер донецкого "Шахтера" Тете, который помог команде досрочно выиграть чемпионство. Экспертная комиссия отметила дубль бразильца в матче против "Александрии" (3:2).

На лучшего игрока также претендовали вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан, Руслан Степанюк и Дмитрий Резник из "Ворсклы", а также Руслан Фомин из "Мариуполя".

В следующем туре "Заря" сыграет против "Шахтера". Матч состоится 27 июня.

Напомним, один из клубов УПЛ объявил о назначении нового тренера.