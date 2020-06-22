Один из клубов УПЛ объявил о назначении нового тренера

Фото: Георгий Цецадзе (pfclviv.com)

Наставник уже был представлен команде

ПФК Львов объявил о назначении главным тренером команды Георгия Цецадзе. Грузинский наставник уже был представлен футболистам на базе в Винниках.

Об этом сообщается на сайте львовского клуба.

Последним клубом 45-летнего специалиста был тбилисский "Сабуртало". Также в Грузии тренер возглавлял "Дела", "Локомотив" и "Самтредиа". С последним в сезоне 2016/17 он выиграл чемпионат и Суперкубок Грузии. Цецадзе работал с юношескими сборными Грузии U-19 и U-21.

Накануне команду покинул армянский специалист Эгише Меликян. Контракт с наставником подошел к концу, стороны решили не продлевать его. Вместе с ним расположение клуба покинул и весь тренерский штаб.

С момента назначения в октябре прошлого года львовская команда под его руководством 40-летнего специалиста провела 15 матчей в УПЛ, в которых победила три раза, пять раз сыграла вничью и семь раз потерпела поражение.

На данный момент ПФК Львов идет на 11 место в Премьер-лиге после 27 туров. Следующий матч команда проведет 27 июня против "Карпат".

Напомним, футбольный клуб "Мариуполь" расстался с многолетним капитаном команды.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Вера Олейник