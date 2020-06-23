УПЛ оголосила найкращих тренера й гравця 27 туру

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник визнаний найкращим серед своїх колег у 27 турі української Прем'єр-ліги. Його підопічні завдали виїзної поразки "Десні" (2:1), завдяки цій перемозі одноосібно закріпившись на третій позиції турнірної таблиці.

Про це інформує офіційний сайт УПЛ.

"Зоря" посунула чернігівський клуб на одну сходинку вниз і відстає від "Динамо", яке йде другим, на три очки.

Спеціаліст отримав оцінку 4,6 з 5 за п'ятьма критеріями: номінальний результат команди, управління підопічними, робота з кадрами, тренерська майстерність, накопичувальний критерій.

Найкращим гравцем 27 туру чемпіонату України став вінгер донецького "Шахтаря" Тете, який допоміг команді достроково виграти чемпіонство. Експертна комісія відзначила дубль бразильця в матчі проти "Олександрії" (3:2).

На кращого гравця також претендували воротар київського "Динамо" Георгій Бущан, Руслан Степанюк і Дмитро Резник з "Ворскли", а також Руслан Фомін з "Маріуполя".

У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Шахтаря". Матч відбудеться 27 червня.

Нагадаємо, один з клубів УПЛ оголосив про призначення нового тренера.