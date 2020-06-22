"Динамо" закрепилось на втором месте в таблице УПЛ

Фото: "Динамо" - "Колос" 2:1 (twitter.com/DynamoKyiv)

Клуб в матче с 4 пенальти и удалением обыграл "Колос"

Киевское "Динамо" на своем поле обыграло ковалевский "Колос" в матче 27 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1. Подопечные Алексея Михайличенко продолжают удерживать второе место в чемпионате.

В первом тайме команды голов не забивали, но после перерыва главный арбитр встречи Сергей Бойко назначил четыре пенальти в течение 34 минут.

Первый 11-метровый был назначен в ворота киевской команды на 53 минуте, но Андрей Богданов не реализовал его. Удар полузащитника парировал голкипер Георгий Бущан.

А вот "Динамо" с одиннадцатиметровой отметки было точно. На 64 минуте право пробить пенальти в ворота "Колоса" получил Виктор Цыганков, которое капитан "бело-синих" реализовал и открыл счет в игре.

Спустя пять минут "Колос" отыгрался - гол с пенальти уверенно забил Арни Вилхьялмссон. На 77 минуте был поставлен еще один пенальти в ворота гостей, но арбитр отменил свое решение после шестиминутного просмотра видеоповтора.

Четвертый 11-метровый в матче все же был назначен уже концовке встречи. "Динамо" удалось вырвать победу усилиями Карлоса Де Пены.

Большое количество задержек привела к тому, что рефери добавил 9 минут. Команды продолжили атаковать, но серьезной опасности это не принесло.

Чемпионская гонка в этом сезоне обошлось без интриги - золотые медали уже гарантировал себе донецкий "Шахтер". Однако в чемпионате идет борьба за второе место в турнирной таблице, которое позволяет выйти в Лигу чемпионов.

"Динамо" набрало 55 очка, следом идет луганская "Заря", у которой на 3 балла меньше. Еще на три меньше у черниговской "Десны", у "Александрии" - 43. "Колос" замыкает верхнюю шестерку с 26 баллами в своем активе.

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Автор: Вера Олейник