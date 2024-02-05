Як Мудрик, Русин та інші українці чемпіонат Англії у неділю підкорювали: відео

Кандидати до збірної України Ілля Забарний, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко та Назарій Русин провели чергові матчі в англійських Прем'єр-лізі та Чемпіоншипі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Англія, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Борнмут" – "Ноттінгем" – 1:1

Голи: Клюйверт, 5 – Хадсон-Одой, 45

Вилучення: Біллінг, 84 (Б, пряма червона картка)

"Челсі" – "Вулверхемптон" – 2:4

Голи: Палмер, 19, Сілва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пенальті), Дісасі, 43 (автогол)

"Арсенал" – "Ліверпуль" – 3:1

Голи: Сака, 14, Мартінеллі, 67, Троссард, 90+2 – Габріел, 45+3

Вилучення: Конате, 88 (Л, друга жовта картка)

Англія, Чемпіоншип, 30-й тур

"Мідлсбро" – "Сандерленд" – 1:1

Голи: Форсс, 61 – Русин, 83

Центрбек Забарний вийшов у старті "Борнмута" в домашньому матчі проти "Ноттінгема". Господарі швидко повели в рахунку завдяки голу Клюйверта з дальньої стійки після кутового. Утім, "лісники" відігралися перед перервою – Хадсон-Одой у силовій боротьбі зумів із лінії штрафного технічно покласти м'яч у дальній кут. Більше команди не забивали, а українець провів на полі всі 90 хвилин.

У запасі розпочав Мудрик, а його "Челсі" вдома повів у середині першого тайму, коли Палмер скористався розрізною передачею Кайседо. Утім, далі "Вулверхемптон" забив чотири м'ячі у відповідь. Кунья оформив хет-трик, а "доповнив" його Дісасі, який відправив м'яч у власні ворота. Українець з'явився на полі на 72-й хвилині та встиг виконати гольовий навіс на Сілву з кутового.

У центральному матчі туру "Арсенал" Зінченка в Лондоні приймав "Ліверпуль". До перерви команди обмінялися голами. "Канонір" Сака зіграв на добиванні після моменту Мартінеллі, а Габріел курйозно підправив м'яч у власні ворота на користь гостей. У другому таймі антигероєм став Аліссон. Кіпер "Ліверпуля" двічі помилився і дозволив забити Мартінеллі та Троссарду. Українець відіграв 45 хвилин.

Натомість Русин врятував для "Сандерленда" виїзне дербі. "Мідлсбро" повів на 61-й хвилині, коли ефектним голом із меж штрафного відзначився Форсс. Українець за кілька хвилин вийшов рятувати "чорних котів" із лави запасних. На 83-й він прийняв передачу Кларка перед штрафним і з кута майданчика несподівано пробив у ближній кут – 1:1 у підсумку.

Отже, Забарний провів усі 23 матчі в нинішньому сезоні АПЛ, а результативними діями поки не відзначився. Статистика Мудрика – 19 поєдинків (3 голи, 2 асисти). Трохи більше зіграв Зінченко (21 матч, 1 м'яч, 2 результативні передачі), а Русин продовжив рух до основи "Сандерленда" – 14 поєдинків, 2 голи, 1 асист.