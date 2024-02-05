ua en ru
Пн, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УПЛ назвала дату возобновления сезона после зимней паузы

Черкассы, Понедельник 05 февраля 2024 17:26
UA EN RU
УПЛ назвала дату возобновления сезона после зимней паузы Фото: В первом круге ЛНЗ проиграл криворожцам (facebook.com/fclnz)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига возобновит соревнования поединком между черкасским ЛНЗ и криворожским "Кривбассом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Зимняя пауза в элитном дивизионе чемпионата Украины завершится 23 февраля. В этот день на стадионе "Центральный" в Черкассах лидер первенства "Кривбасс" проэкзаменует дебютанта первенства – ЛНЗ (15:30).

Следующие четыре поединка состоятся в воскресенье, 25 февраля. В 13 часов прозвучит стартовый свисток поединка "Днепра-1" против закарпатского "Миная". В Ровно параллельно начнется противостояние "Вереса" и ковалевского "Колоса". В 15:30 "Металлист 1925" из Харькова встретится с киевским "Динамо". Закрывать программу дня будут во Львове, где "Рух" будет противостоять житомирскому "Полесью" (18:00).

На понедельник, 26 февраля, запланированы три матча. Луганская "Заря" примет "Ворсклу" из Полтавы в 13:00. В свою очередь столичная "Оболонь" начнет поединок против "Черноморца" из Одессы в 15:30. В 18 часов закроют тур "Александрия" и донецкий "Шахтер".

Список матчей 18-го тура Премьер-лиги:

  • ЛНЗ - "Кривбасс", 23 февраля, 15:00
  • "Днепр-1" – "Минай", 25 февраля, 13:00
  • "Верес" – "Колос", 25 февраля, 13:00
  • "Металлист 1925" – "Динамо", 25 февраля, 15:30
  • "Движение" – "Полесье", 25 февраля, 18:00
  • "Заря" – "Ворскла", 26 февраля, 13:00
  • "Оболонь" – "Черноморец", 26 февраля, 15:30
  • "Александрия" – "Шахтер", 26 февраля, 18:00

К слову, украинец Русин вырвал для "Сандерленда" ничью в дерби против "Мидлсбро".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Динамо Оболонь Шахтер Ворскла Заря Чемпионат Украины Черноморец Днепр-1 Верес Александрия
NEWS
Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина
Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина
DAILY
В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина В поисках компромисса. Какой будет мобилизация в Украине и что не так с новым законопроектом