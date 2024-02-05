УПЛ назвала дату возобновления сезона после зимней паузы
Украинская Премьер-лига возобновит соревнования поединком между черкасским ЛНЗ и криворожским "Кривбассом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Зимняя пауза в элитном дивизионе чемпионата Украины завершится 23 февраля. В этот день на стадионе "Центральный" в Черкассах лидер первенства "Кривбасс" проэкзаменует дебютанта первенства – ЛНЗ (15:30).
Следующие четыре поединка состоятся в воскресенье, 25 февраля. В 13 часов прозвучит стартовый свисток поединка "Днепра-1" против закарпатского "Миная". В Ровно параллельно начнется противостояние "Вереса" и ковалевского "Колоса". В 15:30 "Металлист 1925" из Харькова встретится с киевским "Динамо". Закрывать программу дня будут во Львове, где "Рух" будет противостоять житомирскому "Полесью" (18:00).
На понедельник, 26 февраля, запланированы три матча. Луганская "Заря" примет "Ворсклу" из Полтавы в 13:00. В свою очередь столичная "Оболонь" начнет поединок против "Черноморца" из Одессы в 15:30. В 18 часов закроют тур "Александрия" и донецкий "Шахтер".
Список матчей 18-го тура Премьер-лиги:
- ЛНЗ - "Кривбасс", 23 февраля, 15:00
- "Днепр-1" – "Минай", 25 февраля, 13:00
- "Верес" – "Колос", 25 февраля, 13:00
- "Металлист 1925" – "Динамо", 25 февраля, 15:30
- "Движение" – "Полесье", 25 февраля, 18:00
- "Заря" – "Ворскла", 26 февраля, 13:00
- "Оболонь" – "Черноморец", 26 февраля, 15:30
- "Александрия" – "Шахтер", 26 февраля, 18:00
К слову, украинец Русин вырвал для "Сандерленда" ничью в дерби против "Мидлсбро".
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