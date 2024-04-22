УПЛ: "Металіст 1925" розійшовся миром із "Оболонню" на користь конкурентів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 25-й тур

"Металіст 1925" – "Оболонь" – 1:1

Голи: Сидоров, 65 – Черненко, 9

Господарі з перших хвилин спробували взяти м'яч під контроль. Утім, усі наміри підопічних Віктора Скрипника перекреслив швидкий гол "пивоварів". Це Черненко розкішним пострілом у праву дев'ятку воріт Мозіля шокував "Металіст 1925".

"Оболонь", поки харків'яни ще не прийшли до тями, спробувала розвинути успіх. Ще один удар Черненка лише дивом не ознаменував забитим м'ячем штрафний – стійка. Натомість Лук'янчук після його навісу з кутового не зміг переграти кіпера на дальній.

Команда Скрипника прийшла до тями після стартових півгодини. "Пробудив" господарів Краснопір, який влучив в оборонця на лінії воріт. У відповідь "Металіст 1925" створив кілька нагод до кінця тайму: Юсов із центру штрафного пробив у воротаря, Борячук не влучив у рамку після розвороту, а постріл Імерекова головою після кутового взяв Федорівський.

На старті другої половини моментів побільшало. Харків'янин Сидоров не зміг пробити голкіпера ударом із меж штрафного, а черговий постріл Черненка з-під поперечини витягнув Мозіль. Згодом Сидоров ще раз програв дуель Федорівському. Натомість Імереков пробив вище воріт "пивоварів".

Тиск "Металіста 1925" приніс плоди на 65-й хвилині. Гол прийшов із правого флангу. Жичиков виконав навіс, а Сидоров нарешті переграв воротаря, відправивши м'яч головою в дальній кут – 1:1.

У фінальні 25+ хвилин нагоди вирвати перемогу мали і харків'яни, і кияни. У складі "Металіста 1925" своїми можливостями не скористалися Арі Моура та Юрченко. Удар першого пройшов над воротами, а от підступний постріл другого ногами парирував Федорівський. Натомість нападник "Оболоні" Краснопір поцілив у стійку, замикаючи навіс Суханова.

Зрештою, матч завершився внічию. Цей результат передусім задовольнить конкурентів команд у боротьбі за виживання. "Металіст 1925" залишився на передостанній сходинці, набравши 19 очок. Тим часом "Оболонь" опинилася на 13-й позиції (21 пункт).