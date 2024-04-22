УПЛ: "Металлист 1925" разошелся миром с "Оболонью" в пользу конкурентов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 25-й тур

"Металлист 1925" – "Оболонь" – 1:1

Голы: Сидоров, 65 – Черненко, 9

Хозяева с первых минут попытались взять мяч под контроль. Впрочем, все намерения подопечных Виктора Скрипника перечеркнул быстрый гол "пивоваров". Это Черненко роскошным выстрелом в правую девятку ворот Мозиля шокировал "Металлист 1925".

"Оболонь", пока харьковчане еще не пришли в себя, попыталась развить успех. Еще один удар Черненко лишь чудом не ознаменовал забитым мячом штрафной – штанга. Лукьянчук же после его навеса с углового не смог переиграть кипера на дальней.

Команда Скрипника пришла в себя после стартовых получаса. "Разбудил" хозяев Краснопир, попавший в защитника на линии ворот. В ответ "Металлист 1925" создал несколько возможностей до конца тайма: Юсов из центра штрафной пробил во вратаря, Борячук не попал в рамку после разворота, а выстрел Имерекова головой после углового взял Федоривский.

На старте второй половины моментов стало больше. Харьковчанин Сидоров не смог пробить голкипера ударом из пределов штрафной, а очередной выстрел Черненко из-под перекладины вытащил Мозиль. Затем Сидоров еще раз проиграл дуэль Федоривскому. Имереков же пробил выше ворот "пивоваров".

Давление "Металлиста 1925" принесло плоды на 65-й минуте. Гол пришел с правого фланга. Жичиков исполнил навес, а Сидоров наконец-то переиграл вратаря, отправив мяч головой в дальний угол – 1:1.

В финальные 25+ минут возможности вырвать победу имели и харьковчане, и киевляне. В составе "Металлиста 1925" своими возможностями не воспользовались Ари Моура и Юрченко. Удар первого прошел выше ворот, а вот коварный выстрел второго ногами парировал Федоривский. Нападающий "Оболони" Краснопир попал в штангу, замыкая навес Суханова.

В конце концов матч завершился вничью. Этот результат, прежде всего, удовлетворит конкурентов команд в борьбе за выживание. "Металлист 1925" остался на предпоследней строчке, набрав 19 очков. Тем временем "Оболонь" оказалась на 13-й позиции (21 пункт).